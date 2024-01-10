Gaziantep FK'dan Fenerbahçe açıklaması: Puan alırız!

1 puanı hak ettiklerini dile getiren Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Gabriel Margarit, "Bugün önemli bir puan aldığımızı düşünüyorum. Çünkü ligin ilk devresini kapattık, bu son maçımızdı. Buraya geldiğimizde takımın 0 puanı vardı ancak şu ana kadar 21 puan topladık. Defansif olarak iyi performans ortaya koyduk ofansif olarak da 2-3 tane pozisyona girdik fakat bunları değerlendiremedik. Bana göre futbolcularım bugün verdiği mücadele ile 1 puanı hak ettiklerini düşünüyorum, kalpten oynadılar. Gelecek hafta Fenerbahçe'ye karşı zorlu bir maç bizi bekliyor. Sumudica hocamız rahatsızlığı nedeniyle bu hafta kulübede olamadı ama Fenerbahçe maçında kulübede olacaktır. Onunla Fenerbahçe'den puan ya da puanlar alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.