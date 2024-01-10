Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK'dan Fenerbahçe açıklaması: Puan alırız!

Gaziantep FK'dan Fenerbahçe açıklaması: Puan alırız!

Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Gabriel Margarit, Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. 1 puanı hak ettiklerini belirten Margarit, bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe maçı hakkında konuştu. İşte o sözler...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 21:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gaziantep FK'dan Fenerbahçe açıklaması: Puan alırız!

1 puanı hak ettiklerini dile getiren Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Gabriel Margarit, "Bugün önemli bir puan aldığımızı düşünüyorum. Çünkü ligin ilk devresini kapattık, bu son maçımızdı. Buraya geldiğimizde takımın 0 puanı vardı ancak şu ana kadar 21 puan topladık. Defansif olarak iyi performans ortaya koyduk ofansif olarak da 2-3 tane pozisyona girdik fakat bunları değerlendiremedik. Bana göre futbolcularım bugün verdiği mücadele ile 1 puanı hak ettiklerini düşünüyorum, kalpten oynadılar. Gelecek hafta Fenerbahçe'ye karşı zorlu bir maç bizi bekliyor. Sumudica hocamız rahatsızlığı nedeniyle bu hafta kulübede olamadı ama Fenerbahçe maçında kulübede olacaktır. Onunla Fenerbahçe'den puan ya da puanlar alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

DİĞER
SON DAKİKA! TFF resmen açıkladı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un harcama limitleri belli oldu...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Valiler Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu: İslam ve Türk düşmanlarına karşıyız
İşte F.Bahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon!
F.Bahçe'nin yeni yıldızı Bonucci tribünde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Sumudica Hatayspor maçında yok
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (10 Ocak)
2024 EKPSS TERCİH KILAVUZU
SON DAKİKA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Edin Dzeko şov! 29 dakikada hat-trick yaptı Edin Dzeko şov! 29 dakikada hat-trick yaptı 21:21
Mert Müldür Fenerbahçe'deki ilk golünü attı! Mert Müldür Fenerbahçe'deki ilk golünü attı! 21:19
Volkan Demirel: Yukarı tırmanmaya çalışacağız Volkan Demirel: Yukarı tırmanmaya çalışacağız 21:14
Toroğlu'dan yıldız isme flaş sözler! "El freni" Toroğlu'dan yıldız isme flaş sözler! "El freni" 21:06
Sivasspor'dan flaş G.Saray maçı paylaşımı! Sivasspor'dan flaş G.Saray maçı paylaşımı! 20:35
F.Bahçe'nin yeni yıldızı Bonucci tribünde! F.Bahçe'nin yeni yıldızı Bonucci tribünde! 20:23
Daha Eski
İşte F.Bahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon! İşte F.Bahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon! 20:14
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! İlk 11'den çıkarıldı Fenerbahçe'de sakatlık şoku! İlk 11'den çıkarıldı 20:01
Fenerbahçe - Tümosan Konyaspor maçı CANLI Fenerbahçe - Tümosan Konyaspor maçı CANLI 19:57
A. Demirspor - İstanbulspor | CANLI A. Demirspor - İstanbulspor | CANLI 19:42
Icardi'den flaş transfer kararı! O takımı istiyor Icardi'den flaş transfer kararı! O takımı istiyor 19:17
İsmail Kartal'dan Bonucci sözleri! İsmail Kartal'dan Bonucci sözleri! 19:10