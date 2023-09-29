Haberler Gaziantep FK Samsunspor 1-2 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU - ÖZET) Süper Lig maçı

Samsunspor 1-2 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU - ÖZET) Süper Lig maçı

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Samsunspor sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Gaziantep FK'yı galibiyete taşıyan golleri 3. dakikada Draguş ve 17. dakikada Jevtovic kaydetti. Samsunspor'un golünü 90+3. dakikada penaltıdan Olivier Ntcham attı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 22:00 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 22:07
Samsunspor 1-2 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU - ÖZET) Süper Lig maçı

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın açılış karşılaşmasında Samsunspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Burak Pakkan düdük çaldı.

Hafta içinde teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Karadeniz ekibi rakibine 2-1 mağlup oldu.

Gaziantep FK'yı galibiyete taşıyan golleri 3. dakikada Draguş ve 17. dakikada Jevtovic kaydetti. Samsunspor'un golünü 90+3. dakikada penaltıdan Olivier Ntcham attı.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 6 yaptı. Samsunspor ise 1 puanda kaldı.

Süper Lig'de 8. haftada Gaziantep FK deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak. Samsunspor ise Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.

DİĞER
‘50 kere tüp bebek yaptırdım’ Aylin Coşkun geçirdiği zorlu süreci anlattı!
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'tan TEKNOFEST paylaşımı... Başkan Erdoğan'dan yanıt
Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Mert ve Gedson...
Tadic için sürpriz açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şumudica: Kariyerimin en önemli anlarından biriydi
Samsunspor - Gaziantep FK maçı CANLI
ELON MUSK TEKNOFEST'E GELİYOR - "Sabırsızlıkla bekliyorum"
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA 2024
tv 8 canlı yayın - tv8 canlı izle (HD)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Neymar penaltı kaçırdı! Al Hilal kazandı Neymar penaltı kaçırdı! Al Hilal kazandı 23:06
Zaha'dan taraftarı heyecanlandıran paylaşım! Zaha'dan taraftarı heyecanlandıran paylaşım! 22:35
Süper Kupa'yı kazanan F.Bahçe yurda döndü! Süper Kupa'yı kazanan F.Bahçe yurda döndü! 22:08
Manisa galibiyetle başladı! Manisa galibiyetle başladı! 22:02
Bandırma tek golle kazandı Bandırma tek golle kazandı 22:02
Al Nassr'ı Talisca ve Ronaldo taşıdı Al Nassr'ı Talisca ve Ronaldo taşıdı 21:49
Daha Eski
Kartal'ın Konyaspor mesaisi sürüyor! Kartal'ın Konyaspor mesaisi sürüyor! 20:59
2. Tur şöleni 2. Tur şöleni 20:36
Aslan Ankaragücü maçına hazır! Aslan Ankaragücü maçına hazır! 19:56
Eto'o'nun başı dertte! Eto'o'nun başı dertte! 19:35
Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Mert ve Gedson... Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Mert ve Gedson... 19:23
Samsunspor - Gaziantep FK maçı CANLI Samsunspor - Gaziantep FK maçı CANLI 19:09