Samsunspor 1-2 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU - ÖZET) Süper Lig maçı

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın açılış karşılaşmasında Samsunspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Burak Pakkan düdük çaldı.

Hafta içinde teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Karadeniz ekibi rakibine 2-1 mağlup oldu.

Gaziantep FK'yı galibiyete taşıyan golleri 3. dakikada Draguş ve 17. dakikada Jevtovic kaydetti. Samsunspor'un golünü 90+3. dakikada penaltıdan Olivier Ntcham attı.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 6 yaptı. Samsunspor ise 1 puanda kaldı.

Süper Lig'de 8. haftada Gaziantep FK deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak. Samsunspor ise Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.