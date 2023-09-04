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TRANSFER HABERİ | Albian Ajeti Gaziantep FK'da!

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak İskoçya ligi ekiplerinden Celtic'te forma giyen 26 yaşındaki İsviçreli forvet Albian Ajeti'yi kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 22:15
TRANSFER HABERİ | Albian Ajeti Gaziantep FK'da!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, kadrosuna önemli bir takviye yaptı. Ligde oynadığı 4 maçta henüz puanla tanışamayan ve özellikle gol yollarında sıkıntı yaşayan Gaziantep FK, son olarak İskoçya ligi ekiplerinden Celtic'te forma giyen İsviçreli forvet Albian Ajeti'yi 1+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Transfer ile ilgili kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, İsviçreli forvet oyuncusu Albian Ajeti ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Başkan Yardımcımız İbrahim Dicle'nin de katıldığı imza töreninde, Ajeti kendisini kırmızı-siyahlı kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Ajeti'ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kariyerinde Basel, Ausburg, St. Gallen, West Ham United, Celtic ve Strum Graz gibi takımlarda forma giyen Albian Ajeti, 302 resmi maçta 121 gol, 35 asistlik performans gösterdi.

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