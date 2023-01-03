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Gaziantep FK'dan Beşiktaş maçının VAR kayıtlarının yayınlanması sonrası isyan! "Vicdanımız sızlıyor"

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, TFF'nin Beşiktaş maçındaki VAR kayıtlarını açıklamasının ardından açıklama geldi. Gaziantep FK'nın resmi sosyal medya hesabından, "Oyuncumuza atılan kafa sonrası; VAR hakemlerinin ısrarlı şiddet uyarısına rağmen Atilla Karaoğlan’ın yorumu: “ABARTIYOR ABİ!” Abartmıyoruz, VİCDANIMIZ sızlıyor! Türkiye Futbol Federasyonumuza, göstermiş oldukları şeffaflıktan dolayı teşekkür ederiz." denildi.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 17:20
Gaziantep FK'dan Beşiktaş maçının VAR kayıtlarının yayınlanması sonrası isyan! "Vicdanımız sızlıyor"

Süper Lig'deki Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını yayımlayan TFF, iki müsabakada da önemli hakem hatası tespit edildiğini açıkladı.

TFF, Süper Lig'deki Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarında ciddi hata yapan hakemler hakkında MHK'nin yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Gaziantep FK sosyal medya hesabından bir paylaşımla hakem Atilla Karaoğlan'ın konuşmalarına tepki gösterdi.

Kırmızı-siyahlı kulüp VAR kayıtlarını alıntılayarak yaptığı paylaşıma; "Oyuncumuza atılan kafa sonrası; VAR hakemlerinin ısrarlı şiddet uyarısına rağmen Atilla Karaoğlan'ın yorumu: "ABARTIYOR ABİ!" Abartmıyoruz, VİCDANIMIZ sızlıyor! Türkiye Futbol Federasyonumuza, göstermiş oldukları şeffaflıktan dolayı teşekkür ederiz." notunu düştü.

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