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Antep’te 45 dakika

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yoğun kar yağışı nedeniyle yarıda kalan ve ertelenen maçta bugün saat 20.00'de Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
Antep’te 45 dakika

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yoğun kar yağışı nedeniyle yarıda kalan ve ertelenen maçta bugün saat 20.00'de Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. 18 Ocak Salı günü oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlanmış, devre arasında etkili olan kar yağışı nedeniyle maç ileri bir tarihe tatil edilmişti.

G.ANTEP'TE 3 SAKAT VAR
Erteleme maçında Yeni Malatya'yla karşılaşacak Gaziantep FK'de üç futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Halil İbrahim Pehlivan, Mendyl ve Stankovski sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

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