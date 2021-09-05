Antep atakta

Gaziantep Futbol Kulübü transferde şaha kalktı. Geçtiğimiz günlerde eski golcüsü Muhammet Demir'i Başakşehir'den kadrosuna katan kırmızı-siyahlılar, iki futbolcuyu daha renklerine katmak üzere. Geçen sezon takımda boy gösteren 33 yaşındaki Belçikalı futbolcu Kevin Mirallas, ligin bitimiyle takımdan ayrılmıştı. Teknik Direktör Erol Bulut'un bizzat görüştüğü Mirallas'ın ikna olduğu öğrenildi. Tecrübeli kanat oyuncusunun yeni sezonda ilk 11'de görev alması bekleniyor. Mirallas, Gaziantep FK'da 31 maçta boy gösterirken 7 kez fileleri sarsıp 6 da asist yapmıştı. Mirallas'ın çok kısa süre içerisinde Gaziantep şehrine gelmesi ve resmi imzaların atılması bekleniyor.

KAYSERİSPOR OLMADI

Fenerbahçe'de kadro dışı kaldıktan sonra birçok kulüple görüşen Steven Caulker, Kayserispor ile imza aşamasına gelmişti. Ancak 29 yaşındaki İngiliz stoper, sarı-kırmızılı kulüple yaptığı görüşmelerde çıkan pürüzler nedeniyle son anda gitmekten vazgeçti. Caulker'ın Gaziantep FK ile masaya oturduğu ve büyük ölçüde anlaşmaya vardığı öğrenildi. Ödeme planı üzerinde görüşmelerde son aşamaya gelindiği ifade edildi. Tecrübeli oyuncunun da Mirallas gibi kısa süre içinde Gaziantep'e gelip 2 yıllık resmi imzayı atması bekleniyor. Caulker, Alanyaspor'da 85 maçta forma giymiş ve 6 kez fileleri sarsıp, 8 asistle oynamıştı.