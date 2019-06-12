Galatasaray kombine yenilemelerinde rekor kırdı! - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
12 Haziran 2019, Çarşamba
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Galatasaray kombine yenilemelerinde rekor kırdı!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da taraftar yeni sezon öncesi kombine yenilemelerine yoğun ilgi gösterdi. Sarı kırmızılılar kombine yenilemenin ilk gününde büyük bir satış gerçekleştirerek rekor kırdı. İşte detaylar...
12 Haziran 2019 Çarşamba 16:25
Galatasaray kombine yenilemelerinde rekor kırdı!

Galatasaraylı taraftarlar kombine yenilemenin ilk gününde yoğun ilgi gösterdi.

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Galatasaray kombine yenilemelerinde rekor kırdı!

Galatasaray, son 7 sezonda ilk günde en yüksek kombine satış ve gelir rakamına ulaştı, rekor kırdı!

Galatasaray kombine yenilemelerinde rekor kırdı!

Galatasaray'da futbol takımının maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadyumu'nda maçları yerinden takip etmek isteyen sarı-kırmızılı taraftarların kombine yenilemeleri dün saat 10.00 itibariyle başlamıştı.

Galatasaray kombine yenilemelerinde rekor kırdı!

Kombine yenileme hakkı olan taraftarlar bu kampanyadan 25 Haziran Salı gününe indirimle faydalanabilecek.

GALATASARAY DÜNYADA 2iNCİ

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Galatasaray kombine yenilemelerinde rekor kırdı!

2019-2020 sezonunda iç sahada oynanacak maçları izlemek isteyen sarı-kırmızılı taraftarlar yenileme dönemine yoğun ilgi gösterdi ve ilk günde 2 binden fazla taraftar kombinesini yeniledi.

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