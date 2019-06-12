Galatasaray kombine yenilemelerinde rekor kırdı!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da taraftar yeni sezon öncesi kombine yenilemelerine yoğun ilgi gösterdi. Sarı kırmızılılar kombine yenilemenin ilk gününde büyük bir satış gerçekleştirerek rekor kırdı. İşte detaylar...
12 Haziran 2019 Çarşamba 16:25
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Galatasaraylı taraftarlar kombine yenilemenin ilk gününde yoğun ilgi gösterdi.
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Galatasaray, son 7 sezonda ilk günde en yüksek kombine satış ve gelir rakamına ulaştı, rekor kırdı!
Galatasaray'da futbol takımının maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadyumu'nda maçları yerinden takip etmek isteyen sarı-kırmızılı taraftarların kombine yenilemeleri dün saat 10.00 itibariyle başlamıştı.
Kombine yenileme hakkı olan taraftarlar bu kampanyadan 25 Haziran Salı gününe indirimle faydalanabilecek.