Galatasaray dünyada ikinci! Fenerbahçe ve Beşiktaş...
Mayıs ayında küresel ölçekte kulüplerin sosyal medya hesapları üzerinden aldığı etkileşimlerinde Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Barcelona'nın ardından ikinci sırada yer aldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş da 20 takımlık listede yer alırken, üç takım arasındaki fark şaşkınlık yarattı.
12 Haziran 2019 Çarşamba 15:09
Güncelleme: 12.06.2019 15:17
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Galatasaray dünyada ikinci!
Mayıs ayında küresel ölçekte kulüplerin sosyal medya hesapları üzerinden aldığı etkileşimlerinde Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ikinci sırada yer aldı.
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Galatasaray dünyada ikinci!
Kulüplerin sosyal medya etkileşimlerinde 103 milyon kişi ile Barcelona birinci olurken, Barça'yı ikinci Galatasaray, üçüncü Liverpool takip etti.
Galatasaray dünyada ikinci!
Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş da listede kendisine yer buldu.
Galatasaray dünyada ikinci!
Listenin ilk 20 sırasında yer alan diğer takımlar şu şekilde;