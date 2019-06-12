Galatasaray dünyada ikinci! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Mayıs ayında küresel ölçekte kulüplerin sosyal medya hesapları üzerinden aldığı etkileşimlerinde Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Barcelona'nın ardından ikinci sırada yer aldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş da 20 takımlık listede yer alırken, üç takım arasındaki fark şaşkınlık yarattı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:09 Güncelleme: 12.06.2019 15:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





