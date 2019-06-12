Galatasaraylı Muslera ülkesi Uruguay'da gündem oldu!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sezonun bitmesiyle tecrübeli kaleci Muslera soluğu ülkesinde aldı. Copa America'da boy gösterecek olan başarılı eldiven yaptığı bir hareketle ülkesinde gündem oldu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:42 Güncelleme: 12.06.2019 13:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





