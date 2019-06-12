Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sezonun bitmesiyle tecrübeli kaleci Muslera soluğu ülkesinde aldı. Copa America'da boy gösterecek olan başarılı eldiven yaptığı bir hareketle ülkesinde gündem oldu.
12 Haziran 2019 Çarşamba 13:42
Güncelleme: 12.06.2019 13:42
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Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, sezonun sona ermesinin ardından soluğu ülkesinde aldı.
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Sarı kırmızılı ekipte iyi bir sezon geçiren tecrübeli file bekçi ülkesinde gündem oldu.
Muslera Uruguay formasıyla Copa America'da boy gösterecek.
Sezonun bitmesiyle ülkesine gidip milli takımla çalışmalara başlayan başarılı eldiven çok tartışılacak bir olaya imza attı.
Muslera bu olayın ardından eleştiri oklarının hedefi oldu.