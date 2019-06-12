Galatasaraylı Muslera ülkesi Uruguay'da gündem oldu! - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
12 Haziran 2019, Çarşamba
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Galatasaraylı Muslera ülkesi Uruguay'da gündem oldu!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sezonun bitmesiyle tecrübeli kaleci Muslera soluğu ülkesinde aldı. Copa America'da boy gösterecek olan başarılı eldiven yaptığı bir hareketle ülkesinde gündem oldu.
12 Haziran 2019 Çarşamba 13:42 Güncelleme: 12.06.2019 13:42
Galatasaraylı Muslera ülkesi Uruguay'da gündem oldu!

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, sezonun sona ermesinin ardından soluğu ülkesinde aldı.

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Galatasaraylı Muslera ülkesi Uruguay'da gündem oldu!

Sarı kırmızılı ekipte iyi bir sezon geçiren tecrübeli file bekçi ülkesinde gündem oldu.

Galatasaraylı Muslera ülkesi Uruguay'da gündem oldu!

Muslera Uruguay formasıyla Copa America'da boy gösterecek.

Galatasaraylı Muslera ülkesi Uruguay'da gündem oldu!

Sezonun bitmesiyle ülkesine gidip milli takımla çalışmalara başlayan başarılı eldiven çok tartışılacak bir olaya imza attı.

Galatasaraylı Muslera ülkesi Uruguay'da gündem oldu!

Muslera bu olayın ardından eleştiri oklarının hedefi oldu.

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