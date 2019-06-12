Sezonun bitmesiyle ülkesine gidip milli takımla çalışmalara başlayan başarılı eldiven çok tartışılacak bir olaya imza attı.

Uruguay Milli Takımı antrenmanında, şut çalışmasıyla idman sürdüğü sırada Muslera'nın cep telefonu çaldı.

Bunun üzerine futbolcu eldivenlerini çıkarıp, idmanı yarıda bırakarak gidip sahanın kenarında, kale direğinin yanına bıraktığı telefonu cevapladı ve arayan kişiyle konuşmaya başladı. Muslera'nın bu hareketi büyük tepki topladı.