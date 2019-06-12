Milli takıma İstanbul'da karşılama töreni
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda'ya 2-1 yenilerek ilk mağlubiyetini alan A Milli Futbol Takımı yurda döndü. Milli kafile İstanbul Havalimanı apronunda çok sayıda görevli tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı.
A Milli Futbol Takımımız, Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla saat 08.30'da İzlanda'dan İstanbul'a geldi. Milli takımı taşıyan uçak apronda "follow me" araçları eşliğinde körüğe yanaşırken, Ay-Yıldızlı kafileyi IGA çalışanları Türk bayraklarıyla karşıladı. Apronda bekleyen iki itfaiye aracının arasına Türk bayrağı da asıldı. Bu arada IGA Havalimanı İşletmesi Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e çiçek takdim etti. Takım kaptanı Emre Belözoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İzlanda karşısında galip gelmek istediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini ifade ederek, grup elemelerinde gelecek maçları kazanmak istediklerini söyledi. Belözoğlu, İzlanda'daki havalimanında açıklama yaptığı sırada mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattığı kişinin bazı gurbetçiler tarafından bulunarak, kendisinden özür dilemesine ilişkin video ile ilgili olarak, görüntüleri izlediğini ve çok şaşırdığını da sözlerine ekledi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Dev transfer yarışı! Trabzonspor Galatasaray Beşiktaş...
- Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!
- Hasan Ali Kaldırım Fransa maçı öncesi bunu yapmış! Mbappe için...
- Fenerbahçe'de transferler durdu! Ersun Yanal'ı yıkan haber
- Fenerbahçeli Eljif Elmas için çılgın rakam!
- Fenerbahçe'den dev takas teklifi!
- Transferde sürpriz gelişme! İşte Tolgay Arslan'ın yeni adresi
- Gomis'ten flaş açıklama! Galatasaray...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.