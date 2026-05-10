Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Dört dörtlük şampiyon

İki kez geriye düştüğü karşılaşmada Lemina, Kaan Ayhan ve Osimhen’in (2) golleriyle sahadan zaferle ayrılan sarı-kırmızılılar, bitime 1 hafta kala üst üste dördüncü şampiyonluğunu ilan etti

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2026 06:50
Galatasaray'da şampiyonluk maçı nefesleri kesti. RAMS Park'ta dolu tribünler önünde Antalyaspor'u ağırlayan sarıkırmızılılar, iki kez geriye düştüğü maçı 4-2 kazandı. 45'te Soner ile öne geçen Antalya devreyi avantajlı geçti. 56'da Noa Lang'ın ortasında Barış'ın indirdiği topu Lemina tamamlarken, 62'de Soner harika bir frikik golüyle takımını bir kez daha öne geçirdi. 66'da Victor Osimhen, kazandırdığı penaltıyı gole çevirdi.

RAMS PARK'TA ŞÖLEN

88'e kadar eşitlikle gidilirken, sahneye bir kez daha Osimhen çıktı. Kaleci Abdullah'tan seken topu Noa Lang, Osimhen'e indirdi. Nijeryalı şık bir vuruşla G.Saray'ı öne geçirip şampiyonluğun fitilini yaktı. Uzatmalarda İcardi'nin harika asistini iyi değerlendiren Kaan Ayhan, son sözü söyledi. G.Saray dört sene üst üste şampiyonluğunu ilan ederek toplamdaki 26. kupasına uzandı. Ligde bitime 1 hafta kala RAMS Park'ta büyük bir şölen yaşandı.

Galatasaray 26. kez şampiyon! Cimbom Antalyaspor'u 4-2 yendi
