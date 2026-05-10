Dört dörtlük şampiyon

Galatasaray'da şampiyonluk maçı nefesleri kesti. RAMS Park'ta dolu tribünler önünde Antalyaspor'u ağırlayan sarıkırmızılılar, iki kez geriye düştüğü maçı 4-2 kazandı. 45'te Soner ile öne geçen Antalya devreyi avantajlı geçti. 56'da Noa Lang'ın ortasında Barış'ın indirdiği topu Lemina tamamlarken, 62'de Soner harika bir frikik golüyle takımını bir kez daha öne geçirdi. 66'da Victor Osimhen, kazandırdığı penaltıyı gole çevirdi.

RAMS PARK'TA ŞÖLEN

88'e kadar eşitlikle gidilirken, sahneye bir kez daha Osimhen çıktı. Kaleci Abdullah'tan seken topu Noa Lang, Osimhen'e indirdi. Nijeryalı şık bir vuruşla G.Saray'ı öne geçirip şampiyonluğun fitilini yaktı. Uzatmalarda İcardi'nin harika asistini iyi değerlendiren Kaan Ayhan, son sözü söyledi. G.Saray dört sene üst üste şampiyonluğunu ilan ederek toplamdaki 26. kupasına uzandı. Ligde bitime 1 hafta kala RAMS Park'ta büyük bir şölen yaşandı.