Galatasaray 26. şampiyonluk için sahada! İşte sarı-kırmızılıların Hesap.com Antalyaspor maçı muhtemel 11'i

Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray, Rams Park’ta şampiyonluk için sahaya çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, bu akşam Antalyaspor karşısında kazanarak üst üste 4., toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan etmeyi amaçlıyor. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 06:50
Trendyol Süper Lig'de 33. haftada bu akşam Antalyaspor'u ağırlayacak Galatasaray, galip gelmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. F.Bahçe'nin 4 puan önünde lider olan sarı-kırmızılılar, bu sezon son kez iç sahada çıkacağı maçta üst üste dördüncü, toplamda da 26. lig zaferini elde etmeyi amaçlıyor. RAMS Park'taki maç saat 20.00'de başlayacak ve Çağdaş Altay düdük çalacak. 32 hafta sonunda 74 puan toplayan Aslan, 29 puanla 15. sırada bulunan Antalyaspor'la kozlarını paylaşacak.

İLKAY GÜNDOĞAN 11'E

Şampiyonluk hedefleyen ve bugün Antalyaspor ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da da sakatlığı olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile Samsunspor deplasmanında kırmızı kart gören kaleci Günay Güvenç dışında eksik bulunmuyor. sarı-kırmızılı takımda orta sahada Mario Lemina'nın yerine İlkay Gündogan'ın ilk 11'de şans bulması bekleniyor. Öte yandan Antalyaspor'da ise sadece sarı kart cezalısı Soner Dikmen forma giyemeyecek.

26'DA 26 HEDEFİ YAKIN

Şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray ilginç bir tesadüfe çok yaklaştı. 2023 yılında 23., 2024 yılında 24. ve 2025 yılında da 25. zaferini kazanan Aslan, bu sezonu da zirvede tamamlarsa 2026 yılında 26. şampiyonluğunu elde edecek.

YUNUS 'DALYA' DİYECEK

Yunus Akgün, Galatasaray ile 100. Süper Lig maçına çıkmaya hazırlanıyor. Milli futbolcu, Antalyaspor önünde şans bulması halinde sarı-kırmızılı formayla 100. lig maçını oynayacak. Cimbom'da bugüne kadar 99 lig maçına çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 16 kez ağları sarstı.

ANTALYA İLE 60. RANDEVU

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de bu akşam 60. kez karşı karşıya gelecek. 59 maçta sarı-kırmızılılar 38, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı. G.Saray, Antalya ile ligde oynadığı son 19 maçta mağlubiyet yaşamadı. Aslan, Akdeniz temsilcisiyle yaptığı son 7 maçı da galibiyetle tamamladı.

1996-2000'DEN SONRA İLK

Aslan, 1996-2000'deki peş peşe 4 şampiyonluk sonrası ilk kez aynı başarıyı tekrarlamaya çok yaklaştı. Buruk yönetimindeki Cimbom, 2022-23, 2023-24 ve 2024- 25 sezonlarında şampiyon oldu. Sarı-kırmızılılar, bugünkü Antalya maçını kazanırsa zirveye çıkacak, üst üste dördüncü kez zafer yaşayacak

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen

Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Ceesay, Saric, Safuri, Ballet, Doğukan, Streek

F.Bahçe Beko Final Four'da! 00:58
Sadettin Saran'dan seçim tarihi açıklaması 00:58
İşte Yıldırım ve Safi'nin transfer listesi! 00:58
Ederson'un yerine 3 yıldız aday! 00:58
Aziz Yıldırım'dan çağrı! 00:57
İşte F.Bahçe'nin Konya kafilesi! 00:57
F.Bahçe'de Filipe Luis gelişmesi! 00:57
İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi! 00:57
Kartal kabuk değiştirecek! 00:57
Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı! 00:57
Cerny: Olmak istediğim yerdeyim! 00:57
Arda Turan'dan G.Saray sorusuna yanıt! 00:57