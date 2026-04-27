Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Derbilerin adamı

Uğurcan dev maçlarda kalesini gole kapıyor. Milli file bekçisi Trabzonspor ve Beşiktaş’tan sonra dün akşam da Fenerbahçe’den gol yemedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 06:50
Trendyol Süper Lig'de 31'inci haftanın sonucu en çok merak edilen maçında Galatasaray kendi sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi farklı yenerek şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakaladı. Sarı-kırmızılı takımın file bekçisi Uğurcan Çakır dev maçlardaki başarısıyla dikkat çekiyor. Milli kaleci bu sezon üçüncü derbide de kalesine gole kapadı. RAMS Park'ta Trabzonspor'dan, Tüpraş Stadı'nda ise Beşiktaş'tan gol yemeyen 30 yaşındaki eldiven, Fenerbahçeli forvetlere de gol izni vermedi. Bu arada Uğurcan derbinin 6'ncı dakikasında çıkan gerginliğin ardından Jayden Oosterwolde ile birlikte sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen tecrübeli kaleci, Trendyol Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanacak Samsunspor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak.

LOCA TALEBİNE RET

Fenerbahçe yönetimi, RAMS Park Stadı'nda 16 kişilik loca talep etti. Ancak sarı-kırmızılı yöneticiler, "Siz bize Kadıköy'de oynanan ilk maçta loca vermediniz" diyerek bu isteği geri çevirdi. Bu arada Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ı kapıda karşıladı.

GÖNDERMELİ ŞARKILAR

Dev karşılaşma öncesi Fenerbahçeli oyuncular ısınmak için sahaya çıktıkları sırada, RAMS Park'ta 'Rütbeni bileceksin' şarkısının çalınması dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar, hakemin bitiş düdüğünün ardından ise stat hoparlörlerinden 'Ağlama' ve 'Boynu Bükükler' şarkısı ile ezeli rakiplerine göndermede bulundu. Oyuncular zaferi taraftarlarla birlikte kutladı.

