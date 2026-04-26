Kanatlardan vuracak

G.Saray'da planlar F.Bahçe'yi devirip ligin son 3 haftasına büyük bir avantajla girmek üzerine kurulurken, teknik direktör Okan Buruk da imha planını hazırladı. Sarı-kırmızılılar en güçlü olduğu bölge olan kanatlardan rakibini devirmeye çalışacak. 52 yaşındaki çalıştırıcı sahaya Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz ile çıkmaya hazırlanıyor. İki futbolcunun tarzının birbirinden farklı olması da takımın elini güçlendiriyor. Barış Alper bitmek bilmeyen enerjisi ve gücü ile sol kanadı çökertmeye çalışarak arkadaşlarını rahatlatacak. Ligin ilk yarısında Kadıköy'deki maçta golü atan Sane, yine takımın en önemli kozlarından birisi olacak. Ayrıca ikinci yarıda Noa Lang forma bekleyecek. Bu isimler takımın yıldızı Osimhen'i besleyecek.