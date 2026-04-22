Osimhen’e iki dev talip

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Avrupa devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin en önemli takımları, 27 yaşındaki golcü ile yakından ilgileniyor. Talipleri arasında en fazla ismi geçen takımlar ise İspanya'nın iki ezeli rakibi Real Madrid ile Barcelona oldu. Fichajes'te yer alan habere göre, Real Madrid, Kylian Mbappe'yi doğal pozisyonu olan sağ tarafta kullanmak ve saf bir 9 numara transferi yapmak istiyor.

Real Madrid'de bu doğrultuda Victor Osimhen isminin daha fazla gündeme gelmeye başladığı belirtildi. G.Saray'ın, golcü futbolcusu için 100 milyon euro'nun altında bir bonservisle pazarlıklara başlama niyeti olmadığı yazıldı. Ayrıca Nijerya basını da Barcelona'nın Osimhen konusundaki ısrarını sürdürdüğünü ve bunun bedelinin minimum 100 milyon euro olacağını yazdı. Yazın Osimhen'in ismi birçok takımla gündeme gelmeye devam edeceğe benziyor.

SÜRE ALACAK

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Victor Osimhen'in bugünkü G.Birliği mücadelesiyle birlikte süre alması bekleniyor. Hafta sonunda oynanacak olan F.Bahçe derbisi öncesinde oyuncusunun durumunu görmek isteyen teknik direktör Okan Buruk, bir aksilik olmazsa son 20 dakikada Osimhen'i sahaya sürecek.