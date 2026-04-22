Hakemlerden muzdarip olduk

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
G.Saray Sportif A.Ş Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, “Hakemlerden en çok muzdarip olmuş, hakem hatalarından en çok puan kaybetmiş takım G.Saray’dır” diye konuştu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 06:50
Yaklaşan F.Bahçe derbisi öncesinde iki takım yöneticileri de açıklamalar yapmaya başladı. Önceki gün isim vermeden G.Saray'ı hedef alan F.Bahçe yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları'nın, "Türkiye'de şu anda hakemlerden memnun olan takım var mı? Bir takım haricinde sonucu etkilenmeyen maç var mı?" sözlerine G.Saray Sportif A.Ş Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu yanıt verdi. Polemiklere girmek istemediğini ancak son yıllarda hakem hatalarından yana canlarının çok yandığını söyledi.

Şampiyon olmalarının bu durumu değiştirmediğinin altını çizen Hatipoğlu, "G.Saray son 4 yıldır şampiyon oluyor ama açın sakın. Hakemlerden en çok muzdarip olmuş, hakem hatalarından en çok puan kaybetmiş takım Galatasaray'dır. Bu çok açık ve net bir gerçektir. Kim ne söylerse söylesin. En son bir golümüz iptal edildi. Aradan uzun süre geçti, insanlar hala neden iptal edildiğini anlayamadı. Bunları konuşmak istemiyorum, futbol konuşmak istiyorum. Kenetlenin başka G.Saray yok" diye konuştu.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
