Hakemlerden muzdarip olduk

Yaklaşan F.Bahçe derbisi öncesinde iki takım yöneticileri de açıklamalar yapmaya başladı. Önceki gün isim vermeden G.Saray'ı hedef alan F.Bahçe yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları'nın, "Türkiye'de şu anda hakemlerden memnun olan takım var mı? Bir takım haricinde sonucu etkilenmeyen maç var mı?" sözlerine G.Saray Sportif A.Ş Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu yanıt verdi. Polemiklere girmek istemediğini ancak son yıllarda hakem hatalarından yana canlarının çok yandığını söyledi.

Şampiyon olmalarının bu durumu değiştirmediğinin altını çizen Hatipoğlu, "G.Saray son 4 yıldır şampiyon oluyor ama açın sakın. Hakemlerden en çok muzdarip olmuş, hakem hatalarından en çok puan kaybetmiş takım Galatasaray'dır. Bu çok açık ve net bir gerçektir. Kim ne söylerse söylesin. En son bir golümüz iptal edildi. Aradan uzun süre geçti, insanlar hala neden iptal edildiğini anlayamadı. Bunları konuşmak istemiyorum, futbol konuşmak istiyorum. Kenetlenin başka G.Saray yok" diye konuştu.