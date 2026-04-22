Aslantepe’de temel atılıyor

RAMS Park'ın yanındaki araziyi değerlendirmek isteyen G.Saray, yarın temel atma töreni gerçekleştirecek. Yaklaşık 200 milyon euro harcanak olan projede; basketbol salonu, voleybol salonu, judo ve çok amaçlı salon, kapalı yüzme havuzu, 90 odalık kamp tesisi, bin 500 araçlık otopark ve çok amaçlı performans salonu toplamda 165 bin metre karelik bu alanda inşa edilecek.