Osimhen hiç durmadı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 06:50
Sakatlığına karşın Ankara deplasmanında yer alan ve karşılaşmayı tribünden takip eden Victor Osimhen, mücadeleyi büyük bir heyecanla takip etti. Nijeryalı futbolcu maç öncesinde saha kenarında takım arkadaşlarına destek verirken, başlama düdüğünden sonra çıktığı tribünde atılan gollerde büyük bir coşku yaşadı ve aidiyetini gösterdi.