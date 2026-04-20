CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray O Sane bu Sane

G.Saray’ın Alman yıldızı yaklaşan Dünya Kupası öncesinde çok büyük işler yapmaya başladı. Geçen hafta Kocaeli önünde fileleri sarsan Sane, G.Birliği karşısında ise 2 gol hazırladı ve bir golü VAR’a takıldı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 06:50
SON İKİ HAFTADA COŞTU

Sarı-kırmızılılar emin adımlarla şampiyonluğa doğru koşarken Sane yine harika bir performansa imzasını attı. Yaklaşan 2026 Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile mücadele etmek isteyen 30 yaşındaki yıldız, formunu yükseltti. Özellikle son iki haftada takımın en etkili ismi olmayı başardı. İlk olarak geçen hafta Kocaeli önünde harika bir kafa golü kaydeden panzer, Ankara'da da coştu.

DERBİDE 11'DE OLACAK

Icardi'nin attığı golde muazzam bir ara pası atan Sane'nin topuna Yunus ufak bir dokunuş yaptı. İcardi de topu filelere gönderdi. 35'te Sara'nın Yunus Akgün'e yaptığı asistte bütün savunmayı yıkan ölümcül pası kaydeden Sane'nin 60'ta attığı harika gol ise ofsayt nedeniyle sayılmadı. Sane'den en üst seviyede yararlanmak isteyen teknik direktör Okan Buruk derbide de Sane'yi oynatacak.

G.Saray'dan tarihi karar! Uğurcan...
F.Bahçe'de Ederson krizi!
DİĞER
Süper Lig'de krallık yarışı heyecanı! İşte son durum
CANLI | ABD-İran müzakerelerinde ikinci tur: Hürmüz krizi masada
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
