O Sane bu Sane

SON İKİ HAFTADA COŞTU

Sarı-kırmızılılar emin adımlarla şampiyonluğa doğru koşarken Sane yine harika bir performansa imzasını attı. Yaklaşan 2026 Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile mücadele etmek isteyen 30 yaşındaki yıldız, formunu yükseltti. Özellikle son iki haftada takımın en etkili ismi olmayı başardı. İlk olarak geçen hafta Kocaeli önünde harika bir kafa golü kaydeden panzer, Ankara'da da coştu.

DERBİDE 11'DE OLACAK

Icardi'nin attığı golde muazzam bir ara pası atan Sane'nin topuna Yunus ufak bir dokunuş yaptı. İcardi de topu filelere gönderdi. 35'te Sara'nın Yunus Akgün'e yaptığı asistte bütün savunmayı yıkan ölümcül pası kaydeden Sane'nin 60'ta attığı harika gol ise ofsayt nedeniyle sayılmadı. Sane'den en üst seviyede yararlanmak isteyen teknik direktör Okan Buruk derbide de Sane'yi oynatacak.