Her iki maçta bir katkısı var

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 06:50
G.Birliği maçının yıldızlarından birisi olan ve karşılaşmayı 1 gol-1 asistle tamamlayan Yunus Akgün, skor dolu bir sezon geçiriyor. Bu sezon 38 resmi mücadelede forma giyen milli futbolcu, 9 gol atarken 10 da asistle 19 kez tabela katkısı verdi. Yunus Akgün her iki maçta bir takımının skor yüküne destek sağlamayı başardı.