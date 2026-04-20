CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray

Aslanım Icardi

G.Birliği deplasmanında attığı şık golle görevini yerine getiren Mauro İcardi, Süper Lig’in son haftalarını iyi oynuyor. Arjantinli futbolcu son 4 haftalara bakıldığında 2022-23’te 5, 2023-24'te ise 4 gol atmıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 06:50
Aslanım Icardi

TEK VURUŞ UZMANI

Victor Osimhen'in yokluğunda eleştirileri de beraberinde getiren Mauro İcardi, G.Birliği deplasmanında övgüleri üzerinde topladı. Mücadelenin ikinci dakikasında mükemmel bir tek vuruşla takımını öne geçiren ve maçın rahat gitmesini sağlayan Arjantinli futbolcu, hücumda çok üretken oldu. F.Bahçe'nin puan kaybettiği haftada kritik zaferde önemli bir pay sahibi olan İcardi, şampiyonluk yarışına girilen son haftaları çok iyi oynuyor. Arjantinli futbolcu, Türkiye'ye adım attığı 2022-23 sezonunda son 4 haftada attığı 5 golle şampiyonluğu getirmişti.

ŞAMPİYONLUK MODU

Bir yıl sonra 2023-24'ü 4 maçta 4 golle geçen Tangocu, geçen sezon ise sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalmıştı. G.Birliği deplasmanında şampiyonluk moduna geçtiğini gösteren 33 yaşındaki oyuncu, kalan haftalarda da hocası Okan Buruk'tan forma şansı bekliyor. Osimhen'in dönüşünden sonra süresinin azalması beklenen İcardi, bulduğu dakikaları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacak. Osimhen'in kolunun durumu nedeniyle derbide ne kadar süre alacağı merak konusu olurken, İcardi'ye yine önemli bir görev düşecek.

F.BAHÇE'YE 3 GOLÜ VAR

Mauro İcardi, F.Bahçe derbilerine bambaşka hazırlanıyor. Bugüne kadar ezeli rakibine karşı 7 maça çıkan ve bunların birinde 1, birinde ise 2 dakika süre alan Arjantinli oyuncu toplamda 3 gol sevinci yaşadı. 1 de asisti bulunan Mauro İcardi, G.Saray'a derbilerde her zaman önemli katkı sağladı.

Mauro İcardi bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 14'e yükselterek takımın en skorer ismi olmayı başardı.

4 MAÇA BÜYÜK ETKİSİ VAR

Dördüncü senesinde de şampiyonluk kupasını kaldırmayı çok isteyen Mauro İcardi, bu sezon 4. kez bir maçın kazanılmasında baş aktör oldu. Ligin ilk yarısında G.Saray'ın 1-0 kazandığı Alanya deplasmanında mücadelenin tek golünü atan Arjantinli, ilk G.Birliği maçında da 3-2'lik zaferi attığı golle getirmişti. Eyüp önünde hat-trick ile coşan İcardi, önceki gün de Ankara'da perdeyi açarak sorumluluk aldı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
