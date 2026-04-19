Şampiyonluk yakın

En yakın rakibi F.Bahçe'nin puan kaybıyla derbi öncesinde büyük bir fırsat yakalayan sarı- kırmızılılar, G.Birliği deplasmanında hata yapmadı. Maça fırtına gibi başlayan Okan Buruk'un öğrencileri adeta perdeyi golle açtı. 2'de Sane'nin muhteşem pasına Yunus ufak bir dokunuş yaptı. Savunma arkasına sızan İcardi, usta işi bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden sonra da baskısını sürdüren sarı-kırmızılılar, 35'te yine fileleri buldu.

ASLAN FARKI AÇIYOR

ALMAN futbolcunun ara pasında topu önüne alan Gabriel Sara, bekletmeden arka direğe gönderdi. Burada topu önünde bulan Yunus Akgün topu boş kaleye gönderdi. İlk yarı bu skorla biterken, ikinci devrede ise 60'da Leroy Sane golü buldu.

Ancak bu pozisyon VAR uyarısı ile Yunus'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

66'da sağdan Adama Traore'nin pasında beyaz noktada topu alan MBaye Niang topu köşeye bıraktı. Bu sonucun ardından Galatasaray 4 puanlık farkla arayı açtı.

BURUK: Sallai'yi atacağını sezdim

G.SARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, hakem kararlarını eleştirdi. Özellikle Sallai'ye verilen kartı ve hakem atamalarını eleştiren Buruk, "Bitmiş maçı yeniden başlattılar ama 2-1 kazanmasını bildik. Faul olmayan pozisyondan sarı kart. İyi oynayan oyuncumu çıkarmak zorunda kalıyorum.

İkinci sarıyı gösterip atacak. Sezince çıkarıyorum. Oyuncular sadece oyuna odaklansın" dedi.

KADRODA İKİ İSİM DEĞİŞTİ

Teknik Direktör Okan Buruk, Kocaelispor maçının 11'ine göre dün iki ismi değiştirdi. Başarılı çalıştırıcı Sacha Boey ve İlkay Gündoğan'ın yerine Yunus Akgün ve Mauro Icardi'ye görev verdi. Ankara'ya götüren Victor Osimhen ise maç kadrosuna dahil edilmedi ve arkadaşlarını tribünden izledi.

DEMİREL'E İSTİFA TEPKİSİ

G.BİRLİĞİ Teknik Direktörü Volkan Demirel, üst üste gelen kötü sonuçların ardından taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

Maç G.Saray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile devam ederken G.Birliği tribünleri, "Volkan Demirel istifa" tezahüratında bulundu. Ankara ekibi Demirel yönetiminde 6 haftada 1 puan alabildi.

EREN ELMALI KARTSIZ BİTİRDİ

GALATASARAY'DA kritik Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı kart sınırında bulunan Eren Elmalı sahaya 87. dakikada Yunus Akgün'ün yerine dahil oldu. Karşılaşmayı kartsız tamamlayan Eren Elmalı, Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek.

G.SARAY'DAN HAKEM ELEŞTİRİSİ

Mücadelenin 60. dakikasında Alman yıldız Leroy Sane'nin attığı gol ofsayta takıldı. VAR uyarısı ile sayılmayan gol sonrası Galatasaray'dan yapılan paylaşımda, "Yine bir golümüz sahalarda ender görülen bir şekilde iptal ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

JAKOBS'TAN ÇİFTE HATA GELDİ

G.SARAY'DA İsmail Jakobs'un inişli çıkışlı performansı Ankara'da da devam etti. Trabzonspor maçının ilk yarısında dökülen ve ikinci yarıda kenara alınan Senegalli, Göztepe maçına yedek başlamıştı.

Kocaelispor önünde asist yapan Jakobs, dün ise yenilen golde iki kez hata yaparak topun filelerden çıkmasına neden oldu.

FEDAKAR LEMINA 77'DE OYUNA GİRDİ

Yaşadığı ağır gribal enfeksiyon nedeniyle hafta içerisinde antrenmanları kaçıran ve sadece son günde takıma dahil olan Mario Lemina, maçta riske edilmemişti. Ancak G.Birliği'nin attığı gol sonrasında orta sahayı tutmak isteyen Okan Buruk, Gabonlu yıldızını sahaya sürdü.

UĞURCAN ÇAKIR DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

G.Saray'ın numarası Uğurcan Çakır, G.Birliği mücadelesinde zeminin azizliğine uğradı. Karşılaşmanın 36. dakikasında gelen geri pası uzaklaştırmak isterken kayıp düşen milli yıldız, hemen kenara işaret yaptı. Yeni kramponları getirilen Uğurcan, aut atışı öncesinde bunları değiştirdi.

METİN ÖZTÜRK SERT ÇIKTI

G.SARAY İkinci Başkanı Metin Öztürk, G.Birliği maçının hakemlerini eleştirdi. VAR uyarısıyla sayılmayan gole tepki gösteren Öztürk, "G.Saray'ı şampiyon yapmak istemiyorsanız, açık açık söyleyin. Ama ne yaparsanız yapın, G.Saray şampiyon olacak. Golün ofsaytla hiç alakası yok. Bugün gördüğümüz pek çok şey, bizi üzüyor. Sallai, faul olmayan bir pozisyonda sarı kart gördü. Kusura bakmayın, ben bunda bir art niyet arıyorum.

Galatasaray'ı şampiyon yapmak istemiyorsanız, açık açık söyleyin" dedi.