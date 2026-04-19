Osimhen saklandı

G.Saray için bir futbolcudan fazlası olan Victor Osimhen, G.Birliği mücadelesinin kafilesine dahil edildi. İstanbul'dan kalkan uçakta yer alan Nijeryalı futbolcu, önceki gün F.Bahçe'nin Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından dün kadroya alınmadı. Teknik direktör Okan Buruk, kolundaki kırık sonrasında koruyucu zırh kullanan oyuncusunu maç kadrosundan çıkardı. Riske edilmeyen Osimhen maçı tribünden izledi.

ARKADAŞLARINA DESTEK VERDİ

Karşılaşma öncesinde takım arkadaşları sahada ısınırken kulübede yer alan ve herkese moral veren Osimhen, maçın başlamada düdüğüyle birlikte tribüne çıktı. Buradan karşılaşmayı takip eden 27 yaşındaki golcü futbolcu, takımını yalnız bırakmadı. Mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan Okan Buruk, Osimhen'in G.Birliği ile oynanacak olan kupa maçında süre alabileceğini ve F.Bahçe derbisinde sahada olacağını açıklayıp müjdeyi verdi.