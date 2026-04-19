Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Kupa sezonunu açtık

Kupa sezonunu açtık

“26. şampiyonluğa gidiyoruz. Takımıma inancım, ilk günkü gibi aynı. Camia, şampiyonluk yürüyüşünde sonsuz desteğini vermeye devam edecektir. Birlikte yine şampiyon olacağız”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 06:50
Kupa sezonunu açtık

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, G.Saray Lisesi'nde yapılan nisan ayı olağan divan kurulu toplantısında iddialı açıklamalarda bulundu. Futbolda 26. kez şampiyon olacaklarına duyduğu inancı ifade eden Özbek, şöyle devam etti: Amatör branşlar için belirlediğimiz hedeflere ulaştığımız için mutluyum. Artık kupa sezonunu açtık. Bu kupaların bize uğur getireceğine ve yeni kupalar kazanacağımıza inanıyorum. Futbol takımımız, Süper Lig'de 26. şampiyonluğa gidiyor. Takımıma inancım, ilk günkü gibi aynı. G.Saray, tüm camiasıyla onların arkasındadır.

DNA'MIZDA KAZANMAK VAR

Camia, şampiyonluk yürüyüşünde sonsuz desteğini vermeye devam edecektir. G.Saray'ın DNA'sında kazanmak var. Bu kulübün tarihinde hiçbir zaman vazgeçmemek ve çaba göstermek var. Herkesin yan yana gelmesinin tam zamanı. Birlikte yine şampiyon olacağız. Kahramanmaraş, benim sıklıkla ziyaret ettiğim bir şehirdir. Orayla gönül bağım var. Hayatını kaybeden değerli öğretmenimize ve evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca eski teknik direktörlerimizden Mircea Lucescu'nun vefatı sebebiyle derin üzüntü içindeyim."

İKİ KUPA GETİRİLDİ

Dünkü divan kurulu toplantısına Avrupa'da kadın voleybol ve erkek sutopunda kazanılan kupalar da getirildi. Bu kupalar nedeniyle çok mutlu olduğunu belirten Özbek, "Normalde bazı divan kurulu toplantılarını kapalı yapardık. Bugün kupalı yapıyoruz. İki kupalı toplantıda beraberiz. Onları yürekten kutluyorum. Her zaman yanımızda olan taraftarımızın CEV Kupası'ndaki desteği çok iyiydi" dedi.

23 NİSAN'DA TEMEL ATILACAK

Aslantepe Vadisi projesine de değinen Özbek sözlerini şöyle noktaladı: "Stadımızın hemen yanında 62 dönüm olan bir arsayı G.Saray'a kazandırdık. Orayı spor kompleksi yapmak istiyoruz. Diğer şubelerimize hizmet edecek alanlar yok. Bu tesiste basketbol salonu, voleybol salonu, kapalı yüzme havuzu, salon sporlarına hizmet edecek yerler ve bazı ticari alanlar olacak. 23 Nisan'da bir temel atma törenimiz olacak."

G.Saray Başkent'te kazandı!
Okan Buruk'tan derbi açıklaması!
