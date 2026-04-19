Kral'ın dönüşü

Mauro Icardi uzun süren suskunluğuna Ankara'da son verdi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ilk 11'de gol umudu olarak sahaya sürdüğü Arjantinli yıldız, performansıyla sarıkırmızılı takımın galibiyetinde önemli rol oynadı. 2'nci dakikada organize gelişen atakta Yunus Akgün'ün pasında savunmanın arkasına sarkan 33 yaşındaki golcü, şık bir vuruşla ağları havalandırdı. Mauro İcardi böylece Süper Lig kariyerindeki en erken golünü kaydetti.

LİGDE EN SKORER OYUNCU

En son Eyüpspor maçında hattrick yapan yıldız forvet, ligde 7 haftalık gol özlemine son verdi. Savunmaya yardım eden, hücum hattında etkili ve hırslı bir görüntü çizen yıldız forvet, Trendyol Süper Lig'de 14'üncü kez fileleri havalandırdı.

Tangocu Galatasaray'ın Süper Lig'deki en skorer oyuncusu konumunda. 78'de yerini Noa Lang'a bırakan İcardi, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da süre aldığı 5 karşılaşmada 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

10'UN ADI YUNUS AKGÜN

Gençlerbirliği karşısında 10 numara pozisyonunda oynayan Yunus Akgün, galibiyetin mimarı oldu. İcardi'nin golünün asistini yapan milli yıldız, 35'inci dakikada Gabriel Sara'nın pasında topu ağlarla buluşturup 2 gole direkt etki etti. 1 de net pozisyondan yararlanamayan 25 yaşındaki futbolcu, 87'nci dakikada yerini Eren Elmalı'ya bıraktı. Süper Lig'deki 10'uncu asistini yapan Yunus Akgün, 6 kez de ağları havalandırdı. Maç sonrası konuşan sarı-kırmızılı futbolcu, "Kalan her maç final. En yakın rakibimizle 4 puan fark var. İyi mücadele edip F.Bahçe derbisini kazanmak istiyoruz" dedi.

EFSANE

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk'un Gençlerbirliği karşısında sağ kanatta görev verdiği Leroy Sane kalitesini bir kez daha gösterdi. Takımını orkestra şefi gibi yöneten Alman yıldız, takımının 2 golünün de hazırlayıcısı oldu. 30 yaşındaki oyuncunun özellikle ikinci gol öncesi Gabriel Sara'ya verdiği mükemmel pas, sosyal medyada çok konuşuldu. Geçen hafta Kocaelispor maçında kafayla ağları havalandıran Leroy Sane'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 24 maçta 7 gol, 5 asistlik performansıyla 12 gollük katkı yapan yıldız oyuncuya sarı-kırmızılı futbolseverler sevgi gösterisinde bulundu.

GOL VAR'DAN İPTAL

Sarı-kırmızılı takım 60'ıncı dakikada Sallai'nin asistinde Leroy Sane'nin ayağından gol buldu. VAR hakemi Buğra Taşkınsoy tarafından monitöre davet edilen hakem Batuhan Kolak, pozisyonu izledikten sonra Yunus'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle Alman yıldızın golünü geçerli saymadı.

GABRIEL SARA'DAN GOL KATKISI

Galatasaray'daki üstün performansı sonrası Brezilya Milli Takımı'na yükselen Gabriel Sara gol katkısını sürdürüyor. Sambacı, Yunus Akgün'ün kaydettiği ikinci golün asistini yaparak beğeni topladı. Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 27 karşılaşmada forma şansı bulan tecrübeli orta saha, 5 gol ve 4 asistle 9 gole direkt etki etti.

HASRET SONA ERDİ

Kırmızı-siyahlı takım yaklaşık 2 ay süren gol hasretini Galatasaray karşısında sona erdirdi. Trendyol Süper Lig'de son golünü 14 Şubat'ta oynanan ve 2-2 sonuçlanan Çaykur Rizespor maçında kaydeden Başkent temsilcisi, 7 maç aradan sonra Mbaye Niang'la gol sevinci yaşadı.

BARIŞ'IN COŞKUSU

Sarı-kırmızılı takım şampiyonluk yolunda kritik virajı 3 puanla dönerken, futbolcular 90 dakikanın ardından büyük sevinç yaşadı. Günün başarılı isimlerinden Barış Alper Yılmaz, kale arasındaki sarı-kırmızılı taraftarlardan dev bayrağı alarak salladı ve tribünleri coşturdu.