Büyük moral

Galatasaraylı futbolcular özel gereksinimli ve minik taraftarlara imza dağıttı. Kaptan Abdülkerim Bardakcı kimseyi geri çevirmedi ve ilgilendi.Sarı-kırmızılı futbolcular dünkü antrenmanda neşeli tavırları ile dikkat çekti. Oyuncular son haftalardaki kayıplardan sonra kenetlendi.

Kasımda 9 ay men cezası alan Metehan Baltacı dünkü idmanda yer aldı ve takımdan ayrı çalıştı. Taraftarlar ona da destek olarak moral verdi.ultrAslan tribün lideri Sebahattin Şirin dün futbolculara megafonla kısa bir moral konuşması yaparak, "Sizlere inanıyoruz ve güveniyoruz" dedi.

Kolunda özel bir koruma ile çalışmalarını sürdüren Osimhen, en fazla ilgi gören isim oldu. Nijeryalı'nın kolunu rahatlıkla kullanması sevindirdi.Sarı-kırmızılı futbolcular, taraftarların tezahüratları eşliğinde resmi maçı andıran bir antrenman gerçekleştirdi. Oyuncular mutlu oldu.G.Saray Başkanı Dursun Özbek ve yöneticiler de dünkü çalışmada yer alarak futbolcuların yanında olduklarını gösterdi.

Sarı-kırmızılılarda dünkü idmana iki isim katılmadı. Gribal enfeksiyona yakalanan İlkay Gündoğan ile Lemina çalışmalara katılmadı. İki futbolcunun da bugün yapılacak antrenmanında yer alması bekleniyor.