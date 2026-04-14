Osimhen Gençlerbirliği ve Fenerbahçe maçlarında oynayacak mı?

Victor Osimhen'in yokluğunda puan kayıplarına yenileri eklenerek devam ediyor. 27 yaşındaki futbolcunun forma giymediği son 5 lig maçında G.Saray sadece 1 kez kazanabildi.

Trabzonspor ve Konyaspor'a yenilen sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK ve Kocaelispor ile ise berabere kaldı. Osimhen'in forma giyemediği bu 5 maçlık sürede G.Saray tam 10 puan kaybı yaşadı ve şampiyonluk yolunda elde ettiği kredisini tüketti.