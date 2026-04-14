Osimhen Gençlerbirliği ve Fenerbahçe maçlarında oynayacak mı?
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik 2 puan bırakan Galatasaray'da tüm gözler Victor Osimhen'e çevrildi. Nijeryalı yıldızın olmadığı maçlarda istediği skorları almakta zorlanan sarı kırmızılılara sevindirici habere geldi. İşte Galatasaray'ın Victor Osimhen planı...
Galatasaray Haberleri
Victor Osimhen'in yokluğunda puan kayıplarına yenileri eklenerek devam ediyor. 27 yaşındaki futbolcunun forma giymediği son 5 lig maçında G.Saray sadece 1 kez kazanabildi.
YERİ BİR TÜRLÜ DOLMADI
Hafta içerisinde Göztepe ile oynanan erteleme mücadelesinde rakibini 3-1 ile deviren Okan Buruk'un öğrencileri, kalan haftalarda istediği sonuçları alamadı.
Trabzonspor ve Konyaspor'a yenilen sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK ve Kocaelispor ile ise berabere kaldı. Osimhen'in forma giyemediği bu 5 maçlık sürede G.Saray tam 10 puan kaybı yaşadı ve şampiyonluk yolunda elde ettiği kredisini tüketti.
Mauro İcardi beklenenin çok uzağında kalırken, Barış Alper Yılmaz ise her zaman elinden geleni yaptı ancak bu kez milli yıldızın kanattaki boşluğu dolmadı.
BAŞKENT'TE KULÜBEDE
Takvim'de yer alan habere göre; bir hafta içinde yaşanan 5 puan kaybı Victor Osimhen'in dönüş sürecini de erkene çekti. Normalde Fenerbahçe derbisinde kulübede oturması beklenen Nijeryalı yıldız hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği maçında kadroya alınacak.
Golcü futbolcu skorda kriz yaşanırsa tek devre oynayacak. Galatasaray'ın rahat bir maç çıkarması halinde ise son 20-25 dakikada forma giymesi bekleniyor.
DERBİDE 11'DE
Ardından yine Başkent ekibine karşı oynanacak olan kupa maçında da süre alacak olan Osimhen 31. haftadaki kader derbisinde Fenerbahçe önünde ilk 11'de sahaya çıkacak. Nijeryalı forvet kolunda özel bir koruma bandajı ile görev yapacak.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.