Uğurcan duvarı

Uğurcan Çakır kalesinde yıldızlaştı. Göztepe deplasmanında 4 önemli top çıkaran milli eldiven, takımını ayakta tuttu.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 Perşembe 06:50
Galatasaray'ın bir numarası Uğurcan Çakır, Göztepe deplasmanında da kurtarışlarıyla öne çıktı. 29 yaşındaki kaleci, dün akşam İzmir'deki kritik müsabakada dört önemli kurtarışa imza atarak sahanın yıldızlarından oldu. Son dönemde hem sarı-kırmızılı takımda hem de A Milli Takım'da arka arkaya başarılı maçlar çıkaran Uğurcan, Göztepe mücadelesinde de kaldığı yerden devam etti. Galibiyete direkt etki eden deneyimli eldiven, 28 hafta sonunda ligin en az gol yiyen kalecisi konumunda. Aynı zamanda ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray'da Uğurcan Çakır, 21 lig maçında 17 gol yedi. Uğurcan ayrıca Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 21 lig maçında 45 kurtarışa ulaştı.