Çok önemliydi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe galibiyetini değerlendirdi. Okan Buruk, "Maçı iki devre omarak yorumlayabiliriz. Göztepe'yi iyi analiz ettik. İlk yarı geçişleri güzel yaptık. İlk yarıda 4 gol rahat rahat atabilirdik. Pozisyon da vermedik" dedi. 2. yarıda çok top kaybı yaptık gereksiz... Kendi hatalarımızla pozisyon verdik. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Burada oynamak her zaman zordur" yorumunda bulundu.

ZİRVEDE KRİTİK BİR MAÇTI

Hafta sonunda RAMS Park'ta oynanacak Kocaelispor maçına işaret eden tecrübeli teknik direktör, "Kocaelispor Başkanı'nın ilk yarıdaki maçtan sonra yaptığı açıklamaları unutmayalım. Taraftarımız da unutmadan yanımızda olacak" ifadelerini kullandı. Okan Buruk, 4 puan farka değinerek "Buradan önemli bir galibiyetle ayrılıyoruz. Zirve yolunda kritik bir maçtı. 4 puan farkı yakalamak psikolojik anlamda önemliydi. Çok önemli maçtı" diye konuştu

BERABER ÇALIŞTIK

Okan Buruk, Mircea Lucescu için konuştu. Buruk, "Dünya futbolu için değerli bir teknik adamı kaybettik. İlk geldiğinde Lucescu ile çalışmıştım. Futbolla yaşayan biriydi. Kader belki son maçına Türkiye'de çıkardı. Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Teknik Direktör Okan Buruk, Göztepe'ye karşı Galatasaray'ın başında çıktığı 4 maçta da galibiyet almasını bildi.

DIŞ SAHADA 10. ZAFER

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 10. kez kazandı. Dış sahada 31 puan toplayan Aslan, Trabzonspor'dan sonra deplasmanda en iyi ikinci takım konumuna geldi.