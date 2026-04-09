Aslan Barış

Aslan, Göztepe deplasmanında maçın ilk yarısında skoru alırken, maça forvet başlayan Barış Alper Yılmaz, yıldızını parlattı. Enfes bir kafa golüne imza atan 25 yaşındaki futbolcu, takımına galibiyet yolunda önemli bir katkı yaptı. Süper Lig'de 7. kez ağları sarsan Barış Alper, tam 6 hafta sonra gol hasretini sona erdirdi. Geçtiğimiz cumartesi günü Trabzonspor deplasmanında asist yapan milli yıldız dün akşam da erteleme maçında Göztepe'ye golünü attı.

FORVETTE 5. KEZ SEVİNDİ

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Süper Lig'de bir maça 5. defa forvet hattında başladı ve 5. kez gol sevinci yaşadı. Başarılı yıldızın forvet hattında oynadığı maçlarda ayrıca 3 de asisti bulunuyor. Barış Alper, forvet başladığı Gaziantep, Karagümrük, Gençlerbirliği, Konyaspor ve Göztepe karşılaşmalarında rakip fileleri havalandırdı. Öte yandan 04.48'de lig kariyerinin en hızlı golünü atan Barış Alper, Göztepe'nin bu sezon ligde yediği en erken golü de kaydetti.