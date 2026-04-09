Alkışlar Sane’ye

Göztepe deplasmanında formasına geri dönen Leroy Sane, performansı ve asistiyle alkışları kaptı. Dünyaca ünlü yıldızın başarılı futbolu, sarı-kırmızılıları umutlandırdı
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 Perşembe 06:50
Süper Lig'de şampiyonluk yolunda Göztepe deplasmanında hata yapmayan Galatasaray'da formasına kavuşan Leroy Sane maça ilk 11'de başladı. 2 maçlık kart cezası biten ve başarılı bir performans sergileyen Alman futbolcu, Barış Alper Yılmaz'ın 5. dakikada attığı şık kafa golünde yaptığı ortayla muhteşem bir asiste imza attı. Dünyaca ünlü yıldız, mücadelenin 31. dakikasında da takım arkadaşı Sallai'ye yüzde yüzlük bir gol pası verdi ancak golle sonuçlanmadı. Leroy Sane, bu sezon toplamda ligde 5. kez takım arkadaşlarına gol pası verdi. Deneyimli futbolcu 85. dakika sahada kalırken, yerini İcardi'ye bıraktı.