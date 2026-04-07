Yüzde 79 şampiyon

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 06:50
Zirve yarışında ağır yara alan Galatasaray yine de şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösteriliyor. Football Meets Data'nın verilerine göre sarı-kırmızılılar sezonu yüzde 79 ihtimalle şampiyon olarak tamamlayacak. Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansına yüzde 15'lik bir ihtimal verilirken, Trabzonspor için ise bu oran yüzde 6'da kaldı.