Osimhen derbiye

Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool mücadelesinde sağ kolunda kırık oluşan Victor Osimhen, ardından İstanbul'da ameliyat edilmişti. Başarılı geçen operasyonun ardından kısa bir süre dinlenen Nijeryalı futbolcu hemen ardından antrenmanlara start verdi. Takımdan ayrı bir şekilde çalışmalarını Kemerburgaz Tesisleri'nde sürdüren Osimhen, kendisini fiziksel açıdan hazır tutuyor. İyileşme sürecinin de beklenenden çok daha iyi ilerlediği öğrenildi.

AKLI FİKRİ DERBİDE

Başarılı futbolcunun 22 Nisan'da G.Birliği ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinin kadrosuna alınması bekleniyor. Oyuna sonradan dahil olarak kendisini deneyip hazırlayacak olan Osimhen için asıl plan 26 Nisan'daki F.Bahçe derbisi. Şampiyonluk yarışını doğrudan belirleyecek olan kritik derbide takımının yanında yer almak isteyen 27 yaşındaki golcü futbolcu, büyük bir aksilik olmazsa karşılaşmaya ilk 11'de çıkacak.