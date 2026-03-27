Victor Osimhen’i Chelsea istemiş

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 06:50
G.Saray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'i sezon başında İngiliz temsilcisi Chelsea'nin de istediği iddia edildi. Nijeryalı eski futbolcu Odion İghalo, İngiliz ekibinin düşük maaş teklifinde bulunduğunu ifade ederek, "Ona çok az para ödemek istiyorlardı. Napoli'de kazandığından daha azını teklif ettiler. Bazı oyuncular onun yaptıklarının yarısını bile yapmıyor ve çok kazanıyorlar" dedi.