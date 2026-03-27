Marciniak: Sakattım

İngiltere'deki Liverpool- G.Saray karşılaşmasını sakatlığı nedeniyle yönetemeyen ve mücadelede 4. hakemlik görevi üstlenen Polonyalı Szymon Marciniak, "Sakatlığım aylarca sürecek bir durum değil. Bel omurgamın alt kısmında bir sakatlık yaşadım ve bu yüzden Liverpool- G.Saray maçını bu yönetemedim" dedi.
Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 06:50
