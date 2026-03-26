Sao Paulo kalbimde

Gabriel Sara, Brezilya Milli Takımı'nda basın mensuplarına açıklamalar yaptı.
Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 06:50
Gabriel Sara, Brezilya Milli Takımı'nda basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Sara, şu sözleri kullandı: "Galatasaray'a transfer olurken Şampiyonlar Ligi'nde rekabetçi takım kuracaklarını ve bunun milli takıma seçilmemi kolaylaştırabileceğini belirttiler. Nitekim öyle oldu." Brezilya'ya dönüş fikri sunulan başarılı orta saha, "Sao Paulo her zaman kalbimde. Gerçekten takıma katkı sağlayabileceğim bir durumda geri dönmek istiyorum. Bir gün geri döndüğümde hazır ve formda bir şekilde gelip kupalar kazanmak istiyorum" değerlendirmesini yaptı.