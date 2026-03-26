Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Metehan'a tahliye

Metehan’a tahliye

Futbolda bahis soruşturmasında tutuklanan ve hakkında 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Metehan Baltacı'nın dün yapılan duruşmada tahliye edilmesine karar verildi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 06:50
Metehan’a tahliye

Futbolda bahis soruşturmasında tutuklanmasının ardından hakkında 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan futbolcu Metehan Baltacı'nın dün gerçekleşen duruşmasında tahliye edilmesine karar verildi. İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Metehan Baltacı, avukatları ve Türkiye Futbol Federasyonu avukatı katıldı. Duruşmayı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukçu ve Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan takip etti. Ayrıca futbolcular Doğan Alemdar, Bertuğ Yıldırım ve Kazımcan Karataş da arkadaşları Metehan'ı yalnız bırakmadı. Duruşmada savunma yapan Metehan Baltacı, iddianamede yer aldığı şekilde maçlara etki etmediğini savunarak, 2021 senesinde Galatasaray akademisinde U19 takımında forma giydiğini ve A takımında bulunmadığını söyledi.

A TAKIMDA İKEN BAHİS OYNAMADIM

Metehan Baltacı, "Oynadığım bahiste para kazanmadım. Oynadığım bahis gol bahsidir. 2023-2024 sezonunda Galatasaray'ın A kadrosunda yer aldım. İlk resmi maçıma bu sezonda çıktım. A takımında yer aldıktan sonra bahis oynamadım. Soruşturmada bahsi geçen mesaj içerikleri ise futbol camiasında herkesin konuştuğu tarzda içeriklerdir. Mesajlardan da anlaşılacağı üzere kimseyle anlaşıp şike anlaşması yapmadım. Mesajlarda gelen herhangi bir kupon da yoktur. Hesabıma gelen para da yoktur. Ayrıca dolandırıcılık suçlamasını kabul etmiyorum" sözleriyle savunmasını yaptı.

HEPİMİZ ÇOK MUTLUYUZ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Metehan Baltacı'ya tahliye kararı çıkmasının ardından sevinç yaşadı. Okan Buruk, kısa bir açıklama yaparak "Metehan Baltacı tahliye oldu hepimiz çok mutluyuz" dedi. Başarılı çalıştırıcı daha sonra adliyeden ayrıldı.

TÜM TAKIMDAN DESTEK

Sarı-kırmızılı ekibin başarılı orta sahası Lucas Torreira, Metehan Baltacı'ya çıkan tahliye kararı sonrası sosyal medyadan paylaşım yaptı. Torreira, takım arkadaşının Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşarak destek verdi. Benzer şekilde Yunus Akgün ve Ahmed Kutucu da fotoğraflar paylaştı.

