2 yıl kontratım var

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 06:50
Lucas Torreira, Arjantin basınına konuştu. Bir youtube kanalının röportajına katılan Torreira, "Galatasaray'da oynayan biriyim ve önemli bir oyuncuyum. Boca'ya gitmek istediğimi söylüyor gibi yapmıyorum. Bu gerçek, ben Boca taraftarıyım. En büyük idolüm Tevez. Kolay değil. Bugün bir takımda oynuyorum. Yıllardır şampiyonuz. Galatasaray'da olduğum için gurur duyuyorum. 2 yıl daha kontratım var. Çok mutluyum. Galatasaray'da rahatım, iyi hissediyorum" dedi.