G.Saray yönetiminin sezon başında transferine izin vermediği Barış Alper Yılmaz, sergilediği performansla takımda tutulmasının ne kadar doğru bir tercih olduğunu gösteriyor.

Özellikle İngiliz ekiplerini kendisine hayran bırakan milli futbolcu, bu sezon ileride 4 farklı mevkide forma şansı buldu. Takımda yaşanan sakatlıklar ve eksikler nedeniyle teknik direktör Okan Buruk'un jokeri olan Barış Alper, kendisine güvenenleri bir kez daha yanıltmadı ve takımın en skorer ismi oldu.

İCARDİ'NİN ÖNÜNDE

Bu sezon genellikle sol kanatta görev alan Barış, Osimhen'in yokluğunda ve İcardi'nin formsuzluğunda forvette de ter döktü. Yeri geldi sağda maçlara başlayan milli futbolcu, forvet arkasında da görev aldı. Geçtiğimiz sezonlarda hem sağ hem de sol bekte de görev yapan Barış, her derde deva oluyor. Bu sezon attığı 10 golün yanı sıra yaptığı 13 asistle de 23 skor katkısına ulaşan 25 yaşındaki futbolcu, bu alanda Osimhen'in (27) ardından takımın en başarılı ikinci ismi oldu.