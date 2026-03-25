CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Her derde deva

Her derde deva

Sarı-kırmızılı takımın jokeri Barış Alper bu sezon 4 farklı mevkide görev yaparak takımdaki bütün eksikleri kapattı. Üstelik 10 gol-13 asistle G.Saray’ın en fazla skor üreten ikinci ismi oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 06:50
G.Saray yönetiminin sezon başında transferine izin vermediği Barış Alper Yılmaz, sergilediği performansla takımda tutulmasının ne kadar doğru bir tercih olduğunu gösteriyor.

Özellikle İngiliz ekiplerini kendisine hayran bırakan milli futbolcu, bu sezon ileride 4 farklı mevkide forma şansı buldu. Takımda yaşanan sakatlıklar ve eksikler nedeniyle teknik direktör Okan Buruk'un jokeri olan Barış Alper, kendisine güvenenleri bir kez daha yanıltmadı ve takımın en skorer ismi oldu.

İCARDİ'NİN ÖNÜNDE

Bu sezon genellikle sol kanatta görev alan Barış, Osimhen'in yokluğunda ve İcardi'nin formsuzluğunda forvette de ter döktü. Yeri geldi sağda maçlara başlayan milli futbolcu, forvet arkasında da görev aldı. Geçtiğimiz sezonlarda hem sağ hem de sol bekte de görev yapan Barış, her derde deva oluyor. Bu sezon attığı 10 golün yanı sıra yaptığı 13 asistle de 23 skor katkısına ulaşan 25 yaşındaki futbolcu, bu alanda Osimhen'in (27) ardından takımın en başarılı ikinci ismi oldu.

DİĞER
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fikret Orman gözaltına alındı Fikret Orman gözaltına alındı 01:47
Trabzonspor-F.Bahçe maçındaki olaylar hakkında karar çıktı! Trabzonspor-F.Bahçe maçındaki olaylar hakkında karar çıktı! 01:14
Anadolu Efes'ten bir kayıp daha! Anadolu Efes'ten bir kayıp daha! 01:14
R. Madrid'in göz bebeği G.Saray'a! R. Madrid'in göz bebeği G.Saray'a! 01:14
TFF resmen duyurdu! İşte Avrupa kupalarına katılacak takım sayımız... TFF resmen duyurdu! İşte Avrupa kupalarına katılacak takım sayımız... 01:14
F.Bahçe Beko Sırbistan'da kaybetti! F.Bahçe Beko Sırbistan'da kaybetti! 01:14
Daha Eski
Yıldız isim MLS ekibine transfer oldu! Yıldız isim MLS ekibine transfer oldu! 01:14
F.Bahçe'den flaş 'sosyal medya' açıklaması! F.Bahçe'den flaş 'sosyal medya' açıklaması! 01:14
Türkiye Kupası yarı final programında değişiklik! Türkiye Kupası yarı final programında değişiklik! 01:14
Noa Lang sakatlığında son durumu açıkladı! Noa Lang sakatlığında son durumu açıkladı! 01:14
F.Bahçe için kaçan balık büyük oldu! F.Bahçe için kaçan balık büyük oldu! 01:14
F.Bahçe'de o yıldız milli takıma gitmedi! F.Bahçe'de o yıldız milli takıma gitmedi! 01:14