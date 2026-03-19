Silva'ya yakın takip

Aslan bir yandan şampiyonluk için emin adımlarla ilerlerken bir taraftan da transfer çalışmalarını belirliyor. Sarı-kırmızılılar kadroya flaş bir 10 numarayı katmanın hesaplarını yapıyor. Galatasaray yönetimi uzun süredir takip ettiği Bernardo Silva'yı transfer listesinde ilk sırada tutuyor. Sezon sonunda Manchester City ile sözleşmesi sona erecek Portekizli 10 numara konusunda resmi temasların başlaması bekleniyor.

DRİES MERTENS ÖRNEĞİ

2017 yılından beri Manchester City'de oynayan 31 yaşındaki Silva, orta sahada oyun kurucu, sol ve sağ kanat ile yardımcı forvet olarak görev yapabiliyor. Sarı-kırmızılılar, Dries Mertens'in 2022-2025 yılları arasında yakaladığı başarıyı elde edebilecek bir profil arıyor. Okan Buruk ve teknik ekibi de Bernardo Silva'nın bu profile uygun bir isim olacağını vurguluyor. Bernardo Silva'yı ABD'de İnter Miami ile İtalya'dan Juventus da istiyor.

CITY'DE YENİLENME SÜRECİ

İngiltere Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin uzağında bir sezon geçiren Manchester City kadrosunda yeniden yapılanacak. Teknik Direktör Pep Guardiola, yeni sezonda Manchester City'nin ciddi anlamda kadronun güçleneceğini belirtti. Kadroda yapılacak yenilenme sürecinde Bernardo Silva ile sözleşme yenilenmeyeceği dile getirildi.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bernardo Silva için herhangi bir bonservis ödeme durumu bulunmuyor. Galatasaray yönetimi de bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen Bernardo Silva, 2017 yılında Monaco'dan Manchester City'ye 50 milyon euroya transfer olmuştu.

BECKHAM İSTEKLİ

Bernardo Silva konusunda ABD'den İnter Miami de takip ediyor. İnter Miami'nin patronu eski futbol yıldızı David Beckham, Silva'yı kadroya katma konusunda son derece istekli davranıyor. İngiliz basınında çıkan haberlerde, İnter Miami'den Silva'ya teklif gittiği iddia edildi.

3 GOL, 5 ASİST

Bernardo Silva bu sezon Manchester City formasıyla 41 resmi maça çıktı. Portekizli 10 numara söz konusu maçlarda 3 gol atarken 5 kez de asist yaptı. Toplamda 2 bin 947 dakika süre alan Silva, genelde rotasyonda değerlendirildi. 31 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, Galatasaray'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde rakip de oldu.