Avrupa'nın kralı

Şampiyonlar Ligi'nde adını son 8 takım arasına yazdırmak isteyen G.Saray, RAMS Park'ta 1-0 devirdiği Liverpool karşısında turu istiyor. Mairo Lemina'nın golüyle rakibini bu sezon ikinci kez deviren Cimbom, yarın İngiltere'de oynanacak mücadelede beraberlik bile alması durumunda son 8 takım arasında yer alacak. Sarı-kırmızılılar daha önce 6 kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselirken, yarın bunu 7. kez hayata geçirmek için sahaya çıkacak.

11 KEZ SON 16'YA KALDI

Sarı-kırmızılılar, 1962- 63, 1969-70, 1988-89, 1993-94, 2000-01, 2012-13 sezonlarında Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasında yer almıştı. G.Saray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı futbol turnuvasında 11. kez son 16 takım arasında yer alıyor. G.Saray, turnuvanın UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynanmaya başlamasının ardından ise bu sezona kadar 1993-94, 1994- 95, 2000-01, 2001-02, 2012-13 ve 2013-14 sezonlarında da son 16 takım arasına adını yazdırdı.

İSMAİL JAKOBS'A ÖZEL GÖREV

Galatasaray'ın başarılı sol beki İsmail Jakobs, Liverpool karşısında ilk maçta olduğu gibi özel bir görev üstlenecek. RAMS Park'ta Mohamed Salah'a adım attırmayan Senegalli futbolcu, İngiltere'de de Mısırlı yıldızla temaslı oynayacak. Jakobs yine hücuma da katkı verecek

SANE İKİNCİ YARIDA

İngiltere'den istediği bir skorla dönerek Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına adını yazdırmak isteyen G.Saray'da Teknik Direktör Okan Buruk, rakibini çok iyi analiz etti. Bu sezon 2 kez mat ettiği Arne Slot'u bir kez daha devirmek isteyen başarılı çalıştırıcı, oyunun gidişatına göre Sane'yi ikinci yarıda oyuna alarak birebirlerde etkili olmaya çalışacak

LEMINA DÖNÜYOR

RAMS Park'ta oynanan ilk maçta Liverpool'u yıkan isim olan Mario Lemina, Süper Lig'deki Başakşehir mücadelesinde dinlendirilmişti. Gabonlu futbolcu yarınki mücadelede yeniden formasına kavuşacak. Teknik direktör Okan Buruk orta alanı Lemina, Torreira ve Sara'ya emanet etmeye hazırlanıyor.