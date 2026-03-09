Osimhen farkı

Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak Galatasaray'a gelen Victor Osimhen, kendisine neden 75 milyon euro ödendiği büyük maçlarda gösteriyor. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giymeyen Nijeryalı oyuncu, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerine çok büyük sıkıntılar yarattı. Sahaya çıktığı 26 karşılaşmada 24 gol katkısı sağlayan Nijeryalı oyuncu 18 gol atarken 6 da asiste imzasını atarak takımının ilerideki en etkili ismi oldu. Attığı gollerin yanı sıra hücumdaki baskısı ile de takımının skor üretmesinde etkili olan Osimhen, ligde de 8 haftadır aralıksız olarak tabela katkısı sağladı. Ligde bu sezonki ilk derbi golünü atarak takımına Tüpraş Stadı'nda 3 puanı getiren Victor Osimhen, kritik maçlarda sahneye çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Ajax, Bodo Glimt ve Juventus maçlarına da damgasını vuran Nijeryalı oyuncu, büyük maçların oyuncusu olduğunu gösterdi. Galatasaray'ın bütün önemli zaferlerinde başrolde yer aldı.