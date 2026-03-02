CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray 15 gün içerisinde birbirinden zorlu 5 maça çıkacak.

Zorlu fikstür
Sezonun ikinci yarısında yarış iyice kızışmaya başladı. Yoluna her kulvarda devam eden sarı-kırmızılılar, 15 gün içerisinde kaderini belirleyecek birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Galatasaray zorlu mart ayında perdeyi yarın oynanacak olan Alanyaspor mücadelesiyle açacak. Süper Lig'de rakibini 3-1 devirerek liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, bu kez rakibine Türkiye Kupası son hafta maçında konuk olmaya hazırlanıyor. Galatasaray buradan 1 puan bile alması halinde grubu lider tamamlayacak. Ardından 7 Mart'ta ligde Beşiktaş'a konuk olmaya hazırlanan Galatasaray , derbiden 3 gün sonra ise RAMS Park'ta dünya devi Liverpool'u ağırlayacak. Ardından 15 Mart'ta ligde Başakşehir ile kozlarını paylaşacak olan Aslan, yine 3 gün sonra bu kez Liverpool ile deplasmanda mücadele verecek. 15 gün içerisinde birbirinden zorlu 5 maça çıkacak olan Cimbom, ortalama her 3 günde bir yeşil zemine ayak basacak. Teknik direktör Okan Buruk da bu yoğun tempoda kadroda rotasyona giderek oyuncularını verimli kullanacak.
