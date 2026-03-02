Salah ayrılıyor!

Ara transfer döneminde ismi G.Saray ile anılan Mohamed Salah, sezon sonunda Liverpool'a veda etmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibinde forma giyen 33 yaşındaki Mısırlı oyuncu, BBC'nin haberine göre sezon sonunda kendisine yeni bir rota çizecek. Salah ile G.Saray'ın dışında Avrupa'dan bazı takımlar ve Suudi ekipleri ilgilenmişti.