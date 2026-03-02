Rotasyon hazırlığı

Yoğun maç temposu nedeniyle teknik direktör Okan Buruk, yarın oynanacak olan Alanyaspor mücadelesinde rotasyona gitmeye hazırlanıyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 06:50
