Hem atıyor hem attırıyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Galatasaray'ın orta alandaki dinamosu Lucas Torreira, mücadelesi kadar skor anlamında da son yıllarda önemli bir katkı veriyor. Geçen sezonu tüm kulvarlarda 6 gol ve 8 asist ile tamamlayan Atom Karınca, Alanya maçında yaptığı katkı ile bu yıl 3 gol ve 4 asiste ulaştı. Savunmada büyük işler başaran Uruguaylı, hücumda da benzersiz bir form yakaladı.