F.Bahçe ile fark 4 puana yükseldi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Galatasaray'ın iki hafta önce Konyaspor karşısında kaybetmesiyle puanları eşitlemek için umutlanan Fenerbahçe, iki haftada Cimbom'un 4 puan gerisine düştü. Geçen hafta sarı-kırmızılıların yenildiği haftada Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında 2 puan bıraktı. Dün akşam da Antalya deplasmanından beraberlikle dönen Fenerbahçe, Aslan'ın 4 puan gerisine düştü.