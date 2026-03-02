Eleştiriden övgüye

Sezon başında kendisi için ödenen 27.5 milyon euro nedeniyle eleştirilere maruz kalan Uğurcan, her geçen hafta yaptığı kurtarışlar ile Galatasaray’ın ne kadar doğru bir hamle yaptığını gösteriyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Kolay değil bir eldiven ve aynı kalede geçen 14 sene… Yaşanan sayısız başarı ve bir kulüple bütünleşmek… Fernando Muslera gibi bir efsaneden sonra Galatasaray'ın kalesini kim korusa büyük bir kıyaslamaya girecekti. Transfer döneminin son günlerinde kendisi için ödenen 27.5 milyon euro'luk bonservis bedeli ile Uğurcan Çakır daha formayı sırtına geçirmeden eleştirilerin odağına geçti. Bunun nedeni daha sahaya bile yansıtamadığı performansı değil kendisi için ödenen bonservis bedeliydi. Ancak Milli Takımı'nın vazgeçilmezi olan Uğurcan kendisini sadece sahaya verdi ve kısa süre içerisinde Galatasaray taraftarının sevgilisi oldu ve Muslera'yı unutturmayı başardı. Hatta bu sezonki performansının son yıllardaki Muslera'yı bile geçtiğini söylemek mümkün. Juventus maçındaki iki hayati hamlesi ile Şampiyonlar Ligi'nde haftanın kurtarışları listesine giren Uğurcan, Alanya önünde de 4 net kurtarışa imza attı. İki Alanya maçında toplamda 12 kurtarış dile kolay… Eleştirilerin yeri de kendini büyük bir övgüye bıraktı.