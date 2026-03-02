Biyonik adam Victor Osimhen

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen her geçen hafta futbolseverleri kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Dünyanın sayılı golcüleri arasında gösterilen Nijeryalı oyuncu sadece skor katkısı ile değil mücadelesi ile de emsalsiz bir görüntü çiziyor. Alanya maçından sadece 3 gün önce İtalya'da müthiş bir 120 dakika çıkartan ve maçın adamı seçilen Osimhen, attığı golle takımına turun kapısını aralamıştı. Fedakarlık göstererek Alanya karşısında da sahaya çıkan Nijeryalı, yorulmak bilmedi.

3 GÜNDE 206 DAKİKA OYNADI

Sahada kaldığı 86 dakika boyunca hiç durmayan ve yine savunmadan top çıkarıp rakip yarı alanda baskı kuran Osimhen, ilk olarak 58'de takımını 2-1 öne geçiren Torreira'ya asisti yapan isim oldu. 83'te ise yine müthiş bir ön alan baskısı sonucunda topu kazanan 26 yaşındaki futbolcu, kaleciyi de çalımlayıp topu filelerle buluşturdu. 86'da yerini alkışlarla Icardi'ye bırakan Osimhen, 3 günde 206 dakika sahada kaldı ve yorulmak bilmeyen bir performans sergileyip herkesi büyüledi.

ALANYA MAÇI SONRASINDA

Galatasaray'da forma giymekten mutluluk duyduğunu belirten Osimhen, kendisiyle ilgilenmeye devam eden Suudi Arabistan ekiplerini geri çevirmeye devam ediyor. Nijerya'da yayın yapan Legit.ng'nin haberine göre, Suudi ekipleri yine Osimhen için harekete geçti ancak yıldız oyuncu Avrupa'dan ayrılmayacağını iletti.

21 GOL KATKISINA ULAŞTI

Bir takım için sahadaki skor katkısından çok daha fazlasını yansıtan Victor Osimhen, gol yollarındaki ustalığını da gösteriyor. Bu sezon 25 resmi maçta forma giyen Osimhen, toplamdaki gol sayısını 17'ye yükseltirken 4 de asist yapmayı başardı.